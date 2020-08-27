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16:21   27 Августа 2020
Общество

ГП РФ рассказала о первых результатах проверки ситуации с Навальным

ГП РФ рассказала о первых результатах проверки ситуации с Навальным

Правоохранители в ходе проверки по факту госпитализации блогера Алексея Навального не обнаружили признаков уголовного преступления.

Соответствующую информацию подтвердил представитель ведомства Андрей Иванов. Генпрокуратура РФ направила Германии запрос о правовой помощи по материалам проверки инцидента с блогером.

ГП также просит предоставить правоохранительным органам РФ информацию о предварительном диагнозе Навального. Германия подтвердила получение запроса от российских правоохранителей.

Навального госпитализировали 20 августа, а через два дня транспортировали в берлинскую клинику. Блогер пропустил слушания по уголовному делу о клевете в адрес ветерана. Навальному грозит тюремный срок на фоне условных приговоров.

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Автор: Кристина Мокроусова
#германия #навальный #генпрокуратура рф

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