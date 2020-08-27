Состояние здоровье кандидата в президенты США Джо Байдена находится в худшем состоянии, чем у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Об этом в ходе прошедшей в Медиацентре «Патриот» пресс-конференции заявил Основатель клиники долголетия Vedov Clinic, врач-геронтолог Юрий Ведов.

«Я считаю, что он в состоянии похуже Дональда Трампа. Трамп в хорошей физической форме, у него немного повышается давление, его здоровье примерно на 45–50 лет, — отметил эксперт. — У Байдена пониженное давление, но он абсолютно адекватный, но с годами память ухудшается».

В то же время Ведов отметил, что у Байдена нет такой деменции, которая бросалась бы в глаза – судя по видеозаписям его выступлений, он говорит абсолютно нормально. У деменции может быть множество причин, одна из которых – болезнь Альцгеймера. Первой при заболевании страдает память, появляется неадекватность в общении, блаженная улыбка, рассказал врач.

Комментируя видеозаписи, на которых Байден касается девушек, Ведов отметил, что такое поведение не столько свидетельствует о возможной деменции, сколько демонстрирует духовную проблему.

«Пожилой мужчина моет нуждаться в женской энергии, это больше духовная проблема», — считает геронтолог.

У Трампа же есть целая команда, которая следит за его здоровьем, напомнил Ведов. Поэтому президент США, которому уже больше 70 лет, является творческим человеком, активным и сильным.

«У него сосуды в прекрасном состоянии. В США на первом месте – сердечные заболевания, — напомнил специалист. — Надо вкладывать силы в свое здоровье, иметь специалистов. После 70 надо уже лаять время своему здоровью, иметь крупных специалистов».

В заключение Юрий Ведов, что к деменции может быть и генетическая предрасположенность.

«Нужно посмотреть, есть ли гипертония, есть ли сахарный диабет. Склероз. Если у человека идет тенденция к сужению сосудов, то можно говорить, что после 70 у него будут проблемы с головой», — заключил он.

Напомним, президентские выборы в США пройдут в ноябре 2020 года. За кресло главы Белого дома соперничают действующий президент США, 74-летний республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США, 77-летний демократ Джо Байден. Если Байден станет 46-м президентом США, к концу первого президентского срока ему исполнится 81 год, хотя его противники уже сейчас указывают на якобы имеющиеся возрастные изменения в его поведении.