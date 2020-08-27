Владимир Жириновский: Троллейбусы должны остаться в памяти москвичей

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал новость о том, что московские власти приняли решение полностью отказаться от троллейбусов на улицах столицы. Политик уверен, что экологичный транспорт идеально подходил только для полупустых дорог столицы в 30-70-ых годах прошлого века.

«В современной Москве, которая целый день стоит в пробках, такой транспорт выглядит откровенно устаревшим, — убежден Жириновский. — Он не очень маневренный, любое препятствие на полосе — и троллейбус вынужден ждать. Постоянно его «рога» слетают с проводов. Это создает новые пробки. Люди в салоне нервничают, опаздывают».

Руководитель ЛДПР считает электробусы достойной заменой «рогатому» транспорту. Сейчас в столице 450 единиц подобной техники. К концу года их будет 600, а к 2024 году — более 2,6 тыс.

Чистый, тихий, экономичный и экологичный троллейбус служил москвичам без малого 87 лет. В знак уважения к нему власти города планируют пустить единственную ретромашину по маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

«Троллейбусы должны остаться в памяти москвичей. Многие знакомились в них, у многих были любимые или привычные маршруты, все москвичи помнят окна троллейбусов, разукрашенные узорами мороза», — романтично вздыхает политик.

По его признанию, он и сам часто ездил на «рогатом» общественном транспорте. Правда, последний раз в 2008 году. В троллейбусе, отходившем от метро «Красные ворота», Жириновский провел встречу с избирателями перед выборами президента. Видимо, в 2024 году лидер либерал-демократов встретится с электоратом уже в электробусе.