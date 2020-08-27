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16:04   27 Августа 2020
Общество

Путин порекомендовал сделать съезды к морю на трассе "Таврида"

Путин порекомендовал сделать съезды к морю на трассе "Таврида"

Президент РФ Владимир Путин проехал по новому участку трассы "Таврида". Глава РФ дал комментарии по улучшению транспортной инфраструктуры, сообщили СМИ.

Трасса "Таврида", соединяющая Керчь и Севастополь, официально открылась в Крыму, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Президент России уже проехал по этой трассе, обратив внимание на то, что для удобства туристов необходимо сделать больше съездов к морю.

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #крым #таврида

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