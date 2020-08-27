Разработчики из Симферополя снабдили машины-роботы зрением летучих мышей

Специалисты из Симферополя в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» представили новый проект машинного зрения ЭМИИА (электромагнитное излучение и искусственный интеллект (ИИ)). Разработка поможет автопилотируемым автомобилям распознавать объекты сквозь «радиопрозрачные» преграды, например, стену, туман или дождь даже в темное время суток.

В пресс-службе Фонда Росконгресс (один из организаторов форума – прим. ред.) рассказали «Политике Сегодня», что «электронные глаза» автомобиля будут работать за счет эффекта Доплера: радиоволны при движении объектов меняются. Эти изменения считывает антенна и передает данные нейросети, которая отвечает за управление машины.

«ИИ распознает всех возможных участников движения и тех, кто находится в придорожных зонах: людей, автомобили, животных. Также он способен вычислить скорость объекта, его координаты и направление движения. <…> ИИ заменяет более 30% датчиков и сенсоров, средств AI-навигации, ADAS, автоматизации и безопасности. Если ИИ распознает объект, находящийся в опасной близости от автомобиля, он подаст водителю звуковой сигнал», — сообщили в пресс-службе.

Генеральный директор проекта ЭМИИА Владимир Старостин обратил внимание, что разработка очень важна в контексте современных средств машинного зрения у автомобилей с автопилотированием. Несовершенные системы, не умеющие распознавать препятствия и, самое главное, пешеходов, могут стоить жизни случайного прохожего.

«Первым человеком, погибшим от беспилотного автомобиля UBER, стала Элейн Херцберг. Женщина пересекла путь автомобилю. Он распознал препятствие сначала как неопознанный объект, потом как велосипедиста и затем как автомобиль, но не предпринял никаких действий, так как в ПО был заложен слишком высокий порог распознавания опасных объектов с целью отсеивания ложноположительных срабатываний. Лишь за 1,3 секунды до столкновения машина смогла определить, что необходимо использовать аварийные тормоза», — сказал Старостин.

Проект ЭМИИА позволит автомобилям с функцией автопилота распознать объект намного быстрее и точнее, а также существенно увеличить безопасность вождения. Разработка симферопольских ученых анализирует ситуацию на дороге в радиусе 300 метров.

По сути, посетители форума «Сильные идеи для нового времени» стали свидетелями рождения абсолютно нового поколения машинного зрения, объяснил «Политике Сегодня» директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта, разработчик Роман Душкин. Дело в том, что у человека при движении в пространстве работают сразу несколько основных органов чувств: зрение, слух, тактильное восприятие, вестибулярный аппарат и проприорецепторы (нервные окончания, которые дают человеку понимание модели его тела).

Если проводить параллель с беспилотным автомобилем, то до разработки ЭМИИА машины-роботы обладали всего одним из этих чувств – зрением. Компьютер с частотой 25 раз в секунду оценивал положение и ситуацию на дороге, анализируя знаки, указатели и видимые препятствия.

Таким образом, любой припаркованный перед светофором грузовик мог стать нерешаемой проблемой для ИИ: датчики не видели светофор, а значит его не было на дорожной карте машинного зрения. Подобная ситуация может причиной серьезного ДТП и привести к человеческим жертвам. ЭМИИА дает автомобилю более полную картину окружающего мира, снижая риск возникновения опасной ситуации на дороге.

«Эта разработка, можно сказать, дает машинам эхолокацию, как у летучих мышей. <…> То, чем занимаются эти разработчики из Симферополя – это создание новой сенсорной модальности для беспилотных автомобилей. Такую инициативу можно только приветствовать, это будет очень здорово. Здесь главное, чтобы это оценили производители "мозгов" для автопилота и производители машин. Они должны интегрировать ЭМИИА в свой продукт, потому что проект сделает беспилотные автомобили еще более качественными и безопасными», — заявил Душкин.

В перспективе директор по науке и технологиям Агентства Искусственного Интеллекта также посоветовал обратить внимание на системы взаимодействия между машинами-роботами. Такие проекты позволят автомобилю связываться, к примеру, со светофором, который будет передавать в бортовой компьютер данные. Тогда никакое препятствие на пути к трехцветному регулятору движения не помешает машине «увидеть» зеленый или красный свет.

Душкин заключил, что разработку можно использовать в любых механизмах, которые обладают функцией беспилотного управления, от летательных аппаратов до строительных машин. Владимир Старостин подтвердил, что ЭМИИА можно будет установить не только в автомобиль с функцией автопилота, но и в квадрокоптер, шлем виртуальной реальности, «умную» колонку, робот-пылесос и даже роутер.

«Возможно программно интегрировать технологию в конечные продукты. К примеру, в роутеры Huawei. Конечный потребитель будет получать роутер уже с технологией, а наш доход мы будем получать от Huawei напрямую», — подчеркнул гендиректор ЭМИИА.

Разработчики планируют выгрузить свой проект в магазины приложений к концу 2021 – началу 2022 года. Уже открыт предзаказ: программное обеспечение на одно устройство будет бесплатным, но за пять носителей авторы попросят от трех до восьми долларов США. Аппаратные решения (антенны и контроллеры) будут стоить от восьми долларов.

По словам Старостина, разработка ЭМИИА заняла больше пяти лет. В 2015 году у команды были готовы тестовые лабораторные образцы. За последние годы авторы создали нейросетевое ПО в радиооптике, готовое для внедрения. На официальном сайте проекта сообщается, что ЭМИИА прошла ряд международных, государственных и независимых экспертиз, подтверждающих инновационность технологии.