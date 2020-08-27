Депутат ГД считает, что Навального могли "отравить" кураторы с Запада
Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не выгодна властям России, скорее это на руку его кураторам или товарищам, уверен депутат Госдумы Андрей Альшевских.
Парламентарий в первую очередь призвал дождаться результатов всех проверок и экспертиз, а также официальной позиции по вопросу. У блогера Навального достаточно врагов, не исключая кураторов с Запада. Однако подобная ситуация абсолютно не нужна российским властям, цитирует слова политика издание "Слово и Дело".
"Кому выгодно? Здесь очень большой спектр может быть, но однозначно официальным властям РФ это не нужно", — уверен Альшевских.
Депутат согласился с мнением бизнесмена Евгения Пригожина, который уверен в причастности к делу с "отравлением" ближайшего окружения Навального. Предприниматель высказал следующую точку зрения:
"Смерть Навального ни власти, ни его политическим врагам не выгодна. Он — ничтожество, которое потеряло авторитет даже у своих коллег. Смерть или увечья Навального были выгодны исключительно его соратникам и хозяевам, которые понимали, что никакого толку от него больше не будет", — цитирует слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".