Депутат ГД считает, что Навального могли "отравить" кураторы с Запада

Ситуация вокруг блогера Алексея Навального не выгодна властям России, скорее это на руку его кураторам или товарищам, уверен депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Парламентарий в первую очередь призвал дождаться результатов всех проверок и экспертиз, а также официальной позиции по вопросу. У блогера Навального достаточно врагов, не исключая кураторов с Запада. Однако подобная ситуация абсолютно не нужна российским властям, цитирует слова политика издание "Слово и Дело".

"Кому выгодно? Здесь очень большой спектр может быть, но однозначно официальным властям РФ это не нужно", — уверен Альшевских.

Депутат согласился с мнением бизнесмена Евгения Пригожина, который уверен в причастности к делу с "отравлением" ближайшего окружения Навального. Предприниматель высказал следующую точку зрения: