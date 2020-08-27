"Не будьте равнодушными": Нигай призвала поклонников посмотреть фильм "Шугалей-2"

Премьера основанного на реальных событиях боевика "Шугалей-2" состоится в сентябре. Одной из первых фильм собирается посмотреть блогер-миллионник Карина Нигай.

Фэшн-эксперт призвала свою аудиторию обратить внимание на боевик о российских социологах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане, которых незаконно удерживают в ливийской тюрьме. Нигай считает, что поддержка общественности может оказать реальную помощь в освобождении ученых.

"Пожалуйста, не будьте равнодушными, посмотрите фильм, расскажите своим друзьям и родным про Максима. Только огромным общественным резонансом мы сможем вызволить его из беды", — обратилась блогер к своим подписчикам в Instagram.

В основу двухсерийного боевика "Шугалей" легла реальная история о незаконном захвате в плен российских ученых. Социологи прибыли в Ливию по согласованному местными властями разрешению проводить исследования. Тем не менее они подверглись атаке со стороны местных боевиков. Террористы похитили Шугалея с Суэйфаном и отправили их в незаконную тюрьму "Митига". Российские граждане до сих пор находятся в заключении.

Ранее сенатор Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков выражал надежду, что резонанс, вызванный фильмами "Шугалей" и "Шугалей-2", поможет ускорить освобождение российских социологов.