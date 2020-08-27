Экс-юрист ФБК: у Запада нет доказательств отравления Навального

Немецкая клиника "Шарите" как можно дольше будет тянуть с диагнозом блогера Алексея Навального, поскольку настоящее заключение не устроит ни Запад, ни США, заявил бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин уверен, что врачи из Германии авансом устроили международную истерику по поводу якобы отравления блогера, хотя никаких ядов не обнаружили, и сейчас будут спешно подделывать результаты анализов.

"Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами, отчего и впал в кому, а так как немецкие врачи никаких ядов не обнаружили, то они авансом устроили истерику на весь мир, а сейчас будут спешно подделывать результаты анализов. Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда, и могу сказать, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки. Так же будут действовать и немцы", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Серуканов считает, что немецкая клиника будет тянуть с диагнозом Навального настолько долго, насколько это возможно. Он сказал, что реальное заключение не устроит ни Запад, ни США, передает Nation News.

"Немцы будут тянуть время, а команда Навального параллельно орать. Из медицинской плоскости вся эта ситуация окончательно перетечет в медийно-информационную. У Запада нет доказательств отравления, поэтому они будут расширять информационный фронт и орать на весь мир о якобы отравлении. Они будут пытаться убедить людей не фактами, а своими истерическими заявлениями", — подчеркнул он.

Экс-юрист ФБК отметил, что вся ситуация с блогером выгодна исключительно его хозяевам на Западе, которых раздражает улучшение отношений между Россией и Евросоюзом.