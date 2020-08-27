Александр Сосновский объяснил молчание ФРГ из-за Белоруссии

Руководство Германии понимает, что Белоруссия является для Москвы последним рубежом, дальше которого Россия Запад не пропустит, поэтому в Берлине решили пока «попридержать языки и помалкивать» на счет происходящих там событий.

Такое мнение выступая на передаче «Полный контакт» в эфире радиостанции «ВестиFМ», высказал политолог из Германии Александр Сосновский, комментируя сдержанные высказывания официального Берлина по поводу не утихающих в Белоруссии протестов.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пыталась дозвониться до белорусского президента Александра Лукашенко по телефону, однако безуспешно. При этом Александр Сосновский выразил уверенность в том, что Меркель звонила не Лукашенко, а на какой-то другой номер. В течение последних двух недель канцлер ФРГ практически не выступала, что, по мнению эксперта, может быть связано с напряженностью, возникшей в немецком обществе после запрета митингов.

В немецких СМИ, добавил эксперт», также не «разгоняют волну» из-за происходящих в Белоруссии событий. В ведущих изданиях Германии стараются не нагнетать ситуацию излишними заявлениями и обвинениями в адрес Лукашенко, ограничиваясь привычным определения президента Белоруссии как «последнего диктатора Европы».

Такую сдержанность Германии, по мнению Сосновского, можно объяснить лишь тем, что в Берлине понимают, как Белоруссия важна для России. Понимают, что Белоруссия является для России последним рубежом, потеряв который Москва может стать непредсказуемой, чего очень боятся на Западе. Именно поэтому немецкое руководство в своих оценках белорусского кризиса ориентируется на позицию российской стороны.

«В Германии ждут слова из Москвы. Поэтому такая вот осторожность в высказываниях. Как-то понимают сейчас в Берлине, что для Москвы это крайняя точка, куда она Запад больше не пустит. Поэтому немножко попридержали языки и помалкивают», — заключил Сосновский.

Как отмечает Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня», на содействие России рассчитывают все стороны белорусского конфликта. Действующий глава государства Александр Лукашенко с 9 августа общей сложности больше, чем за весь предыдущий год. При этом противники Лукашенко также упоминают Москву, как сторону, которая способна поспособствовать стабилизации обстановки. Например, об этом ранее заявила одна из главных активистов белорусской оппозиции, писательница Светлана Алексиевич.