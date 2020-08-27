Интервью Путина. Главное

27 августа в эфире телеканала «Россия-24» вышло интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Сергею Брилеву. «Политика Сегодня» публикует главные заявления президента.

О пандемии

Владимир Путин призвал россиян продолжать соблюдать ограничительные меры, на которых настаивают специалисты. Президент напомнил о том, что вирус никуда не делся.

«Это необходимо сегодня. Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее вернемся к нормальной жизни», — отметил российский лидер.

Путин еще раз восхитился работой врачей и поблагодарил всех, кто организовывал работу во время подъема заболеваемости. Он отметил, что умение мобилизовать силы во время угрозы присуще русскому народу.

«И вот эта общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения привели к тому, что нам удалось пройти пик – я надеюсь, что нам удалось пройти пик – вспышки заболевания и создать необходимые условия для дальнейшей работы», — сказал президент РФ.

В России создан необходимый запас специализированных коек, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции. Этот арсенал будет использован в дальнейшем, заверил Путин.

О вакцине

Владимир Путин подчеркнул, что российская вакцина «Спутник V», разработанная специалистами НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, прошла тщательные испытания, которые подтвердили ее эффективность.

«Мы прошли и доклинические, и клинические испытания на животных, на добровольцах, и совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет, появляются антитела, как и у моей дочери появились, и она безвредна, слава богу», — сказал президент.

Президент уточнил, что его дочь самостоятельно приняла решение испытать российскую вакцину. По словам Путина, она чувствует себя хорошо, хотя в день прививки поднималась температура.

Также российский лидер сообщил, что осенью появится вторая вакцина от COVID-19, произведенная в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске.

«Я думаю, что они, скорее всего, будут конкурировать, потому что по безопасности и по эффективности они не должны уступать друг другу», — заметил Путин.

О Белоруссии

Российская сторона ведет себя более сдержанно и нейтрально, чем США и многие другие страны Европы.

«Мы считаем, что это, прежде всего, дело самого белорусского общества, белорусского народа. Но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна: и этнически самая близкая, и в языковом плане, и в культурном, в духовном, каком угодно», — сказал Путин.

Позиция Москвы по событиям в Белоруссии такова: стороны должны мирно и спокойно, без крайностей найти выход из кризиса.

«Конечно, если люди вышли на улицу, все должны с этим считаться, слышать это, реагировать», — сказал Путин.

Российский лидер прокомментировал ситуацию с задержанными накануне выборов в Минске россиянами. Путин заявил, что операцию организовали спецслужбы Украины и США.

«Людей втемную использовали, для того, чтобы переместить на территорию Белоруссии. <…> Их представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал Путин.

Президент РФ также объяснил, что имел в виду белорусский лидер Александр Лукашенко, говоря о помощи, которую российская сторона должна оказать в случае необходимости. Речь идет о формировании резерва из сотрудников российских правоохранительных органов.

«Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля, и когда экстремистские элементы не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою», — сказал он.

Об экономике

По прогнозам главы государства, в 2021 году российская экономика окончательно восстановится после урона, нанесенного пандемией. Путин отметил, что несмотря на предсказания, резервы страны растут, что позволит при необходимости финансировать социальные проекты. Инфляция в 3,4% ниже изначальных прогнозов. Цены на нефть восстановились до 46 долларов.

Падение годового ВВП прогнозируется на уровне 5%. Путин привел в пример США, где в первом полугодии падение было 9,5%, а в ЕС — 15%.