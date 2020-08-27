Путин впервые прокомментировал задержание россиян в Белоруссии

Задержанные россияне через Белоруссию должны были выехать в третьи страны для легальной работы, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Достоверно известно, что задержание российских граждан в Белоруссии было совместной акцией спецслужб Украины и США. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с журналистами для телеканала "Россия-24".

"На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности", — отметил глава государства.

29 июля на территории Белоруссии были задержаны 33 россиянина. Местные издания бездоказательно причислили граждан РФ к ЧВК "Вагнер", а российские либеральные СМИ подхватили эту волну фейков. По мнению белорусского СК, россияне якобы могли быть причастны к подготовке массовых беспорядков в стране. Впоследствии все обвинения с были опровергнуты, а 32 из 33 граждан РФ вернулись в страну.