Путин сообщил о резерве силовиков для Белоруссии

Россия создала резерв силовиков для Белоруссии, об этом в интервью Сергею Брилеву на телеканале "Россия-24" рассказал президент РФ Владимир Путин.

По словам Путина, с такой просьбой к нему обратился президент Белоруссии Александр Лукашенко. После этого в России сформировали резерв из сотрудников правоохранительных органов. Как отметил Путин, сейчас правоохранительные органы Белоруссии ведут себя сдержанно. Он добавил, что российские силовики не будут использоваться в республике, пока "экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ и не начнут разбой".

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. По данным ЦИК республики, за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей, за его оппонента Светлану Тихановскую — 10,1%.