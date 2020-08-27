Путин анонсировал появление второй российской вакцины от коронавируса

Вторая российская вакцина от COVID-19 должна появиться в ближайшее время. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью Сергею Брилеву.

Глава России заявил, что вторая вакцина от коронавируса появится в стране в сентябре. Она будет конкурировать с первым зарегистрированным препаратом от COVID-19 "Спутник V". Об этом Путин рассказал в интервью для телеканала "Россия-24".

"Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса 11 августа. Препарат уже запущен в производство, вскоре начнется третий этап его испытания.

Массовая вакцинация населения от коронавируса пройдет строго в добровольном порядке.