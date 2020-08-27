Дандыкин доказал невозможность блокады РФ силами флота НАТО

Американских военных, которые рассуждают о возможности организовать блокаду России, чтобы предотвратить ее агрессию против НАТО, видимо поразила какая-то болезнь, такая же, как украинских военных, которые ранее собирались при помощи подаренных Штатами катерков нанести нам ущерб и отобрать Крым.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя недавние слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса, о том, что Россия из-за глобализации стала больше зависеть от использования морских путей, а значит стала более уязвимой для стратегического сдерживания.

«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — считает американский военный.

По его словам, в случае теоретической «агрессии» России Североатлантический альянс должен будет обеспечить полную ее блокаду силами всех доступных военных и гражданских средств. Таким образом НАТО лишит Россию возможности использовать в своих целях Мировой океан. В арктических водах российские суда будет выслеживать американский флот, в омывающих Европу морях этим же займутся ВМС европейских стран, а Япония и Южная Корея – союзники Штатов в Тихоокеанском регионе – заблокируют восточные порты РФ.

Кроме того, считает Дисмьюкс, флоту НАТО нужно будет обязательно вывести из строя торговые суда РФ, для этого им нужно будет обзавестись новым видом оружия, которое поражало бы двигатели, но не наносило серьезного ущерба кораблям и не приводило к человеческим жертвам.

Комментируя эти планы американского ветерана, российский эксперт Василий Дандыкин согласился лишь с тем, что у любого государства есть уязвимые в военном плане места. Однако российский флот, по его словам, хоть он и находится в четырех разных изолированных друг от друга участках страны, как раз сейчас оснащается современными видами вооружений и кораблями.

При этом эксперт назвал рассуждения о возможной «российской агрессии» против НАТО «гаданием на кофейной гуще».

«У нас в военно-морской доктрине не предусматривается никакая агрессия, а мы только защищаемся. Если кто-то будет наступать или применять обычные вооружения против России, то только в этом случае будет определенный ответ», — напомнил Дандыкин.

Потенциал Военно-морского флота НАТО, по его словам, известен, и даже если он попытается силами американских кораблей организовать блокаду российских баз, она не будет эффективной.

«Была отдельная история с блокадой, которую американцы смогли осуществить в 1962 году на Кубе. Там был американский флот, а у нас было четыре дизельные подводные лодки», — напомнил капитан запаса.

Но сейчас ситуация совершенно другая, несмотря даже на тот погром российского флота, который имел место в начале 1990-х годов. Сейчас Россия в состоянии остановить блокаду, нанеся противнику ущерб при помощи ракетного оружия.

«Блокада, как выясняется в ходе гражданской войны, ни к чему не привела. При этом ситуация у нас тогда была гораздо хуже. Во времена Крымской войны, когда осуществлялась оборона Севастополя, французская эскадра ничего не смогла сделать с горсткой наших солдат и моряков», — добавил эксперт.

Если американские военные рассуждают о возможной конфронтации, им в любом случае нужно учитывать наши военные возможности и имеющиеся достоинства, например, эффективность российского оружия и моральный настрой русских моряков, которые никуда не делись, несмотря на все передряги.