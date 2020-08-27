14:10 27 Августа 2020Общество
Путин отметил важность соблюдения мер безопасности во время коронавируса
Коронавирусная инфекция распространяется на территории России, поэтому очень важно сейчас соблюдать ограничительные меры, заявил российский президент Владимир Путин.
Хочется верить, что врачам удастся справиться с ситуацией и вторая волна коронавируса не возникнет, отметил Путин.
Пик по заболеваемости пройден, однако по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности. Чем больше будет дисциплины в этом вопросе, тем скорее страна вернется к обычной жизни, добавил глава государства.