Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:10   27 Августа 2020
Общество

Путин отметил важность соблюдения мер безопасности во время коронавируса

Путин отметил важность соблюдения мер безопасности во время коронавируса

Коронавирусная инфекция распространяется на территории России, поэтому очень важно сейчас соблюдать ограничительные меры, заявил российский президент Владимир Путин.

Хочется верить, что врачам удастся справиться с ситуацией и вторая волна коронавируса не возникнет, отметил Путин.

Пик по заболеваемости пройден, однако по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности. Чем больше будет дисциплины в этом вопросе, тем скорее страна вернется к обычной жизни, добавил глава государства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#путин #вторая волна #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...