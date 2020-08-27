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14:10   27 Августа 2020
Политика

Песков прокомментировал предложение о переводе Фургала под домашний арест

Песков прокомментировал предложение о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатора Сергея Фургала под домашний арест.

Песков заявил, что ему неизвестно о реакции президента РФ Владимира Путина на предложение Жириновского. Пресс-секретарь отметил, что глава государства не принимает таких решений, этим должны заниматься следствие и суд.

Лидер ЛДПР заявлял, что направил письмо президенту с предложением изменения меры пресечения Фургалу и переводом его в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #песков #домашний арест #фургал

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