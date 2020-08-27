14:10 27 Августа 2020Политика
Песков прокомментировал предложение о переводе Фургала под домашний арест
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатора Сергея Фургала под домашний арест.
Песков заявил, что ему неизвестно о реакции президента РФ Владимира Путина на предложение Жириновского. Пресс-секретарь отметил, что глава государства не принимает таких решений, этим должны заниматься следствие и суд.
Лидер ЛДПР заявлял, что направил письмо президенту с предложением изменения меры пресечения Фургалу и переводом его в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.