Политолог: "отравление" Навального могло быть выгодно только его соратникам

Соратники блогера Алексея Навального могут быть ответственны за его "отравление". Об этом рассказал российский политолог Леонид Крутаков.

Накануне петербургский предприниматель Евгений Пригожин разместил заявление, где выразил мнение, что выгоду от госпитализации блогера получили его сторонники. По словам бизнесмена, глава признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) потерял авторитет среди коллег.

"Такая оппозиция, как Навальный, власти нужна. Он — самовластный психически неуравновешенный человек, который не мог ни с кем договориться. Смерть Навального ни власти, ни его политическим врагам не выгодна. Он — ничтожество, которое потеряло авторитет даже у своих коллег. Смерть или увечья Навального были выгодны исключительно его соратникам и хозяевам, которые понимали, что никакого толку от него больше не будет", — приводит слова Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Мнение Пригожина поддержал политолог Леонид Крутаков. В беседе с корреспондентом iReactor он отметил, что Навальный давно исчерпал себя. Эксперт также назвал блогера "политическим трупом", который больше не нужен ФБК.

После ряда скандальных ситуаций и утраты репутации лидер ФБК потерял позиции среди представителей либеральной общественности, уверен эксперт. В связи с этим его отравление выглядит как удобный повод вновь подогреть интерес к личности блогера.

"То, что в последнее время о нем забыли, и он исчез из информационной повестки, это очевидно. Всегда, когда наступает информационный спад, конечно, надо как-то привлечь внимание", — подчеркнул Крутаков.

Иностранные заказчики "расследований" ФБК отвернутся от Навального, если блогер перестанет провоцировать скандалы, уверен эксперт. Политолог добавил, что история с "отравлением" могла сработать как катализатор интереса к его личности, и выгодна она была только сторонникам Навального.