Песков: ситуация с Навальным не находится на контроле у Путина

Глава России Владимир Путин не держит на контроле вопрос по ситуации впавшего в кому блогера Алексея Навального. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Со слов представителя Кремля, врачи из берлинской клиники Charite не посчитали целесообразным сразу отвечать на приглашение омских коллег провести консилиум по вопросу блогера. Песков подтвердил, что к немецким медикам поступало предложение ознакомиться с результатами анализов Навального и методами его лечения.

"В Кремле до сих пор нет понимания, что стало причиной состояния Навального, впавшего в кому", – заявил пресс-секретарь президента.

Активиста госпитализировали в омскую больницу на машине скорой помощи 20 августа. В тот день Навальному внезапно стало плохо на борту самолета, которым он возвращался в Москву из Томска. В омской больнице блогер впал в кому. Спустя два дня после госпитализации, его транспортировали в Берлин. Сейчас он находится под наблюдением немецких врачей в клинике Charite. Задержку с вылетом Навального в Германию Песков связал с необходимостью отдыха пилотов.

24 августа в клинике Charite заявили, что врачи обнаружили в крови российского блогера следы отравляющего вещества. До транспортировки Навального политэксперты предполагали, что в Германии результаты его анализов могут сфабриковать.