Попов: непонятно, что делают ВМС США у границ России

Американцы пытаются возложить на РФ ответственность за безопасность в мировом морском пространстве, считает заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов.

США намерены распределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе так, чтобы иметь возможность противостоять РФ и КНР в любой точке мира. Об этом рассказал ранее глава Пентагона Марк Эспер. Комментируя его слова, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в разговоре с корреспондентом издания "Слово и Дело" заявил, что заявление Эспера - открытое проявление агрессии США в адрес РФ.

Также эксперт отметил, что Эспер подразумевает противостояние российскому ВМФ и авиации. Получается, что США возлагают ответственность за безопасность в мировом морском пространстве на Россию.

Попов добавил, что США распределяют свой флот на удаленных от США территориях, в связи с чем возникает вопрос: а что, собственно, они вообще там забыли?