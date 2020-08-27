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13:41   27 Августа 2020
Армия

Попов: непонятно, что делают ВМС США у границ России

Попов: непонятно, что делают ВМС США у границ России

Американцы пытаются возложить на РФ ответственность за безопасность в мировом морском пространстве, считает заслуженный военный летчик Российской Федерации Владимир Попов.

США намерены распределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе так, чтобы иметь возможность противостоять РФ и КНР в любой точке мира. Об этом рассказал ранее глава Пентагона Марк Эспер. Комментируя его слова, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в разговоре с корреспондентом издания "Слово и Дело" заявил, что заявление Эспера - открытое проявление агрессии США в адрес РФ.

Также эксперт отметил, что Эспер подразумевает противостояние российскому ВМФ и авиации. Получается, что США возлагают ответственность за безопасность в мировом морском пространстве на Россию.

Попов добавил, что США распределяют свой флот на удаленных от США территориях, в связи с чем возникает вопрос: а что, собственно, они вообще там забыли?

"В Тихом океане, особенно в его южной части – это их прерогатива, нам нечего там делать, и мы туда не суемся. У нас есть свои территории, своя зона ответственности. Мы в Северной Атлантике, Тихоокеанский рубеж, понятно, там наша государственная граница, наши интересы, мы должны защищаться, а вот, что делают они – это вопрос", — отметил Попов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #сша #попов #вмф рф #эспер

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