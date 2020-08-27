13:39 27 Августа 2020Политика
Путин обозначил нейтральность России по ситуации в Белоруссии
Поведению России по поводу обстановки в Белоруссии присущи сдержанность и нейтральность, заявил президент России Владимир Путин.
По поводу ситуации с митингами в Белоруссии Россия проявляет больший нейтралитет, чем европейские страны или Соединенные Штаты, отметил российский президент.
РФ и Республика Беларусь всегда находились в теснейшей кооперации и родственных связях. Избирательная оценка действий властей и оппозиции в Белоруссии со стороны иностранных государств может означать, что на процессы в республике хотят оказать влияние, добавил Путин.