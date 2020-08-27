Манукян призвал ужесточить закон из-за «раскачивания лодки» в Петербурге

Митинг в поддержку основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Алексея Навального, который находится в немецкой частной клинике «Шарите», в Санкт-Петербурге не состоится. Администрация Калининского района отказалась согласовывать шествие членов Либертарианской партии.

Организаторы планировали выйти на площадь Ленина 29 августа 2020 года. Было заявлено 200 участников. В администрации района объяснили, что в Петербурге продолжают действовать ограничения, которые запрещают подобные массовые собрания, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Блогер и член Общественной палаты РФ Вадим Манукян не удивился инициативе либертарианцев. По его мнению, в ситуации, когда Навальный находится в коме, а Россию бездоказательно обвиняют в «отравлении» блогера, сторонники основателя ФБК стараются всеми силами «раскачать лодку».

«Сейчас для этого самое вредя, да. Вот оппозиция и пытается раскачать лодку. Они, видимо, посчитали, что того предварительного диагноза, который поставили врачи клиники "Шарите", вполне достаточно. Это для Либертарианской партии сигнал к действию. Я думаю, что власти Петербурга абсолютно верно поступили, что не согласовали подобный митинг. Сейчас нужно тщательно отслеживать ситуацию с Навальным, потому что возможны провокации. Это обычное дело. Запад сейчас активно подогревает ситуацию», — рассказал блогер.

Немецкие врачи из клиники «Шарите» (Charité) в официальном обращении от 24 августа 2020 года заявили, что Навальный с большой долей вероятности был отравлен. Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую изначально был доставлен блогер, потребовал от немецких коллег обнародовать данные лабораторных исследований, на основании которых они сделали вывод об отравлении. Однако с того дня ни одного доказательства подобного предположения немецкие медики так и не предоставили.

Член Общественной палаты обратил внимание, что сторонникам Навального стоило дождаться официального заключения врачей, который, в свою очередь, должен быть согласован с омскими специалистами. Собеседник «Политики Сегодня» подчеркнул, что именно они вытащили блогера «с того света в самые первые часы после посадки самолета».

Митинги до сих пор представляют серьезную опасность для здоровья людей из-за коронавируса, который никуда не исчез, указал Манукян. Именно поэтому российским властям следует уделить особое внимание организаторам подобных акций, которые провоцируют людей выйти на улицы и ставят под удар их здоровье и даже жизни. Ответственность за такие проступки нужно ужесточить, полагает общественник.

«Такие митинги могут привести к какой-нибудь новой вспышке заболевания , чего бы очень не хотелось. И в Москве, к примеру, подобные вещи происходили, даже когда власти не согласовывали акцию. В последнее время удалось более или менее стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Поэтому я надеюсь, что власти РФ будут контролировать такие акции и принимать серьезные меры по отношению к их зачинщикам», — заключил Манукян.

К расследованию причин госпитализации Навального подключилось управление СК РФ на транспорте.

О тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа 2020 года. Ему внезапно стало плохо на борту самолета, который летел из Томска в Москву. Лайнеру авиакомпании S7 пришлось совершить экстренную посадку в Омске. Навального доставили в местную больницу скорой медицинской помощи №1.

Заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко заявлял, что рассматривается несколько версий резкого ухудшения здоровья Навального. Версия об отравлении не исключается, но она не основная. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

Омским врачам удалось стабилизировать состояние пациента. 21 августа его доставили на самолете в частную клинику «Шарите» в Берлине.