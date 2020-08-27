"Надо быть смелее и жестче": Фадеев о методах воздействия на Google

Власти должны действовать жестче в отношении американской компании Google, которой без объяснения причин блокирует каналы российских СМИ, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

Монополисты из американской компании обладают даже большей властью, чем некоторые государства. Однако РФ не готова на подобных условиях сотрудничать с Google, особенно, когда администрация интернет-корпорации без объяснения причин блокирует каналы российских СМИ.

Также в сложившейся ситуации компания цензурует большую часть информации в Сети и имеет весомое влияние на пользователей. Поэтому власти РФ должны убедить Google действовать в рамках российского законодательства, заявил Фадеев в ходе пресс-конференции в Общественной палате РФ. По его словам, в данном вопросе надо быть "смелей и жестче", чтобы восстановить грань между американским монополистом и интересами России.

Ранее основатель "Царьграда" Константин Малофеев раскритиковал администрацию Google за блокировку канала СМИ на YouTube без объяснения причины, пишет RT.