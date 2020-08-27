Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал митингующих жить спокойно и каждому заниматься своим делом.

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности Белоруссии, Лукашенко отметил, что на митингах в его поддержку выступило порядка трех миллионов человек.

"Надо жить спокойно, заниматься каждому своим делом. А что касается меня, силовых структур и прочих, мы будем заниматься тоже своим делом. Исключительно по закону", — цитирует политика агентство "БелТА".

Лукашенко добавил, что белорусские власти не являются кровожадными и никого не будут "душить и гонять по улицам", если их не будут на это вынуждать. Также Лукашенко добавил, что власть не сядет за стол переговоров с "улицей", так как в действительности эта сторона не хочет никакого диалога. Он подчеркнул, что сейчас власти справляются с улицей, как бы оппозиции не хотелось дестабилизировать ситуацию в республике.