Лукашенко констатировал начало гибридной войны против Белоруссии

Против Белоруссии началась гибридная война, главной целью которой является распад страны. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражены этой борьбой, войной противоборствующих сторон", — приводит слова главы государства БелТА.

Лукашенко добавил, что Польша намерена присоединить к себе Гродненскую область в случае распада Белоруссии. Однако у нее, по мнению президента, ничего не выйдет. Кроме того, некоторые соседи Белоруссии настаивают на повторных выборах президента и открыто вмешиваются во внутренние дела страны. Чтобы стабилизировать ситуацию на западных границах, Минску приходится тратить огромные суммы, отметил Лукашенко.