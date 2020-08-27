Фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" спас от банкротства фермеров Подмосковья

Стартовал крупный гастрономический фестиваль "Сыр! Пир! Мир!", который привлек фермеров, виноделов и пивоваров со всей России. Для многих предпринимателей, включая фермеров Подмосковья, он стал шансом избежать разорения на фоне пандемии.

Десятки хозяйств по всей стране оказались под угрозой из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье стал хорошим шансом сохранить свой бизнес, привлечь внимание покупателей и инвесторов.

Мероприятие продлится четыре дня, сообщает телеканал "360". Сегодня, 27 августа, пообщаться с участниками приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства региона Андрей Разин. Они заявили, что задачей Минсельхоза РФ является оказание всяческой поддержи производителям сырной отрасли. В том числе выделение грантов и субсидий.