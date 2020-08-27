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13:09   27 Августа 2020
Общество

Фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" спас от банкротства фермеров Подмосковья

Фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" спас от банкротства фермеров Подмосковья

Стартовал крупный гастрономический фестиваль "Сыр! Пир! Мир!", который привлек фермеров, виноделов и пивоваров со всей России. Для многих предпринимателей, включая фермеров Подмосковья, он стал шансом избежать разорения на фоне пандемии.

Десятки хозяйств по всей стране оказались под угрозой из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Фестиваль "Сыр! Пир! Мир!" в Подмосковье стал хорошим шансом сохранить свой бизнес, привлечь внимание покупателей и инвесторов.

Мероприятие продлится четыре дня, сообщает телеканал "360". Сегодня, 27 августа, пообщаться с участниками приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства региона Андрей Разин. Они заявили, что задачей Минсельхоза РФ является оказание всяческой поддержи производителям сырной отрасли. В том числе выделение грантов и субсидий.

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Автор: Борис Нестеров
#подмосковье #фестиваль #сыр

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