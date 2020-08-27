Магоня: ФАС должна обратить внимание на Google как на монополиста в РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна обратить внимание на Google как на монополиста в России, об этом заявил председатель комитета по праву и законопроектной деятельности НАИЗ Дмитрий Магоня.

27 августа члены рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в Сети провели круглый стол на тему "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства". Как отметил Дмитрий Магоня, благодаря киберстратегии США предприняли действия по китайской соцсети TikTok. России тоже нужно разрабатывать свою киберстратегию, чтобы решить вопрос с Google, говорит он.

"Наша информационная сфера не будет развита сама. Необходимо прямое субсидирование со стороны государства", — обратил внимание Магоня.

Эксперт также отметил, что конфликт с Google нужно перевести в публичную плоскость и попробовать изменить тактику в борьбе с монополистом, в противном случае изменить ситуацию не получится.

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал менять законодательство, чтобы получить инструменты для борьбы с давлением Google в России, пишет "Царьград".