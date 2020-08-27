Врачи ФРГ отказались комментировать предположения об отравлении Навального

Врачи клиники "Шарите" отказались комментировать публикации немецких СМИ, согласно которым они рассматривают версию об отравлении российского блогера Алексея Навального "Новичком".

Представитель "Шарите" Мануэла Зингль сообщила корреспондентам "Интерфакса", что официальные заявления поступят от врачей тогда, когда будут получены новые результаты исследований, и попросила общественность отнестись с пониманием к тому, что клиника не комментирует различные версии и спекуляции.

Ранее в немецких СМИ появилась информация, что врачи клиники "Шарите" рассматривают версию, согласно которой российский блогер мог быть отравлен "Новичком".

Независимая экспертиза не выявила у Навального токсичных веществ группы ингибиторов холинэстеразы.