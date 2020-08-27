Аль-Мисбахи раскрыл планы Турции по заселению Ливии сирийским населением

Переброска Турцией большого количества наемников из сирийского Идлиба в Триполи, где они получают ливийское гражданство, неизбежно изменяет состав населения Ливии. В Высшем совете шейхов считают, что это и есть одна из целей Анкары.

Изменение состава ливийского населения является одной из целей переброски сирийских радикалов в Ливию. С таким заявлением, как передает Федеральное агентство новостей, выступил глава Высшего совета шейхов и видных деятелей Ливии Мухаммад аль-Мисбахи. Ранее он отметил негативную роль турецкой интервенции на развитие ливийского кризиса.

Аль-Мисбахи обратил внимание на активизацию протестов в ливийской столице, жители которой страдают от бесчинств боевиков и перебоев электроснабжения. Глава Высшего совета шейхов уверен, что режим Сарраджа, который отвечает на законные требования ливийцев насилием, скоро падет.