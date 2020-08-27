Kotsnews: американцы сами виноваты в инциденте с военными РФ в Сирии
Министерство обороны Российской Федерации, комментируя инцидент с военными США в Сирии, дало понять, что американцы в случившемся виноваты сами. К такому выводу пришли авторы Telegram-канала Kotsnews.
Командование Международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком заранее получило уведомление о прохождении колонны российской военной полиции. Однако военнослужащие США, находящиеся в Сирии, нарушив существующие договоренности, все же попытались заблокировать российский патруль.
Российская военная полиция была вынуждена принять меры для обеспечения выполнения поставленной задачи и предотвращения инцидента.
Как отметили авторы Kotsnews, российская сторона четко дала понять, что в случившемся виноваты сами американские военные.
"Американцам было сказано - сами виноваты", - говорится в сообщении Telegram-канала.