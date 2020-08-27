Политолог Сатановский назвал "последней скотиной" устроившего ДТП Ефремова

Политолог Евгений Сатановский назвал устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова "последней скотиной, вызывающей отвращение".

Сатановский написал в своем Telegram-канале, что адвокаты Ефремова и потерпевшей стороны превратили суд по уголовному делу о ДТП в "шоу уродов". Он также заявил, что актер "потерял совесть" и не сохранил остатки репутации.

"Выглядит как последняя скотина и ведет себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил", — написал Сатановский.

Политолог заявил, что теперь Ефремов вызывает у многих отвращение. Он также считает, что убийцам "комфортно существовать" с российским правосудием из-за отсутствия смертной казни.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице. Артист должен ответить по всей строгости закона, несмотря на известность, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.