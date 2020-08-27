Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:43   27 Августа 2020
Общество

Политолог Сатановский назвал "последней скотиной" устроившего ДТП Ефремова

Политолог Сатановский назвал "последней скотиной" устроившего ДТП Ефремова

Политолог Евгений Сатановский назвал устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова "последней скотиной, вызывающей отвращение".

Сатановский написал в своем Telegram-канале, что адвокаты Ефремова и потерпевшей стороны превратили суд по уголовному делу о ДТП в "шоу уродов". Он также заявил, что актер "потерял совесть" и не сохранил остатки репутации.

"Выглядит как последняя скотина и ведет себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил", — написал Сатановский.

Политолог заявил, что теперь Ефремов вызывает у многих отвращение. Он также считает, что убийцам "комфортно существовать" с российским правосудием из-за отсутствия смертной казни.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня на Смоленской площади в Москве. Пьяный актер врезался в фургон Lada, водитель которого скончался в больнице. Артист должен ответить по всей строгости закона, несмотря на известность, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#дтп #ефремов #сатановский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...