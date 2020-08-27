Данилин: Врачи «Шарите» поставили под вопрос свой профессионализм

Немецкие врачи из клиники «Шарите» (Charité) в официальном обращении от 24 августа 2020 года заявили, что основатель «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) Алексей Навальный с большой долей вероятности был отравлен. Однако с того дня ни одного доказательства подобного предположения медики так и не предоставили. И, судя по молчанию немцев, у них самих энтузиазма на тему «отравления» все меньше – видимо, предъявить категорически нечего.

Александр Мураховский, главврач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, в которую изначально был доставлен из аэропорта Навальный, призвал немецких коллег обнародовать данные лабораторных исследований, на основании которых они сделали вывод об отравлении.

«Мы просим предоставить данные лабораторных исследований, на основании чего они определили интоксикацию ингибиторами холинэстеразы. А также на основании каких клинических данных они также предполагают данную интоксикацию», — сказал Мураховский.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в комментарии изданию «Страна Советов on-line» предположил, что в будущем врачи частной клиники «Шарите» попытаются подделать результаты анализов, чтобы доказать свою правоту:

«Самое вероятное, что произошло — это Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами, отчего и впал в кому. А так как немецкие врачи никаких ядов не обнаружили, то они авансом устроили истерику на весь мир, а сейчас будут спешно подделывать результаты анализов. Я, пожалуй, единственный человек, который прошел полный цикл американского суда и могу сказать, что эти беспринципные провокаторы занимаются фальсификациями 24 часа в сутки. Так же будут действовать и немцы».

Политолог Павел Данилин в беседе с «Политикой Сегодня» обратил внимание, что своим заявлением об «интоксикации» Алексея Навального немецкие специалисты поставили под сомнение свой профессионализм.

«Очевидно, что в понедельник [24 августа 2020 года] врачи клиники "Шарите" выступили с довольно неприглядным заявлением, которое подвергает сомнению профессионализм и квалификацию немецких медиков. Омские врачи на это сразу же указали. И еще добавилась эта история про медсестру, которая убивала пациентов. Все эти факторы приводят к тому, что к этому медицинскому учреждению возникает много вопросов. Доверие к врачам этой клиники сейчас очень сильно подорвано», — сказал эксперт.

Речь идет о медсестре по имени Ирэн (имя без указания фамилии упоминается в прессе – прим. ред.), которая в 2006 году, работая в «Шарите», собственноручно убила пять пациентов. Тогда ее отправили за решетку на пожизненный срок. Тщательное расследование велось правоохранителями несколько лет. В результате следствие постановило, что за десять лет работы Ирэн в клинике в отделении интенсивной терапии кардиоблока от ее руки могли погибнуть 134 человека.

«Учитывая частный характер и не самую надежную репутацию клиники, могу предположить, что окончательный диагноз, которые врачи "Шарите" поставят Навальному, будет совершенно точно политически мотивированным. Не исключаю того, что специалисты этого медучреждения будут мотивированы для постановки диагноза, который позволит заявить о криминальном отравлении», — заключил Данилин.

Версию об отравлении Навального проверит управление СК РФ на транспорте. О тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа 2020 года. Он совершал перелет Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету авиакомпании S7 пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Навального госпитализировали в местную больницу скорой медицинской помощи №1. Заместитель главврача больницы Анатолий Калиниченко на пресс-подходе заявил, что отравление «рассматривается лишь одной из возможных версий» столь резкого ухудшения здоровья Навального. При этом, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

Утром 21 августа в аэропорту Омска приземлился самолет из Германии, на котором, спустя несколько часов, Навального транспортировали в частную клинику «Шарите».