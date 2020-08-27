Саррадж приказал боевикам подавить акции протеста в Триполи

Подконтрольные так называемому Правительству национального согласия Ливии группировки получили приказ любыми способами подавлять протестные акции в Триполи. Об этом передает Facebook-аккаунт, лояльный Ливийской национальной армии.

Боевики ПНС Ливии оказывают вооруженное противодействие мирным протестующим в Триполи. Вооруженные формирования намерены провести аресты участников протестных акций по приказу главы так называемого Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

Жители населенных пунктов в западной части Ливии выходят на массовые демонстрации в знак протеста против низкого уровня жизни и перебоев в предоставлении коммунальных услуг. Также население требует выдворить иностранных наемников за пределы страны. ПНС подавляет акции протеста, боевики применяют оружие против безоружных людей и проводят массовые задержания участников митингов, передает Федеральное агентство новостей.

Однако мирные жители не испугались расстрелов демонстраций и арестов и продолжают акции протеста. СМИ сообщают, что представители триполитанских властей покинули территорию Ливии, опасаясь возможного восстания. Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия Ливии Фатхи Башага сейчас находится на территории Турции, а глава ПНС Файез Саррадж укрылся на территории аэродрома "Митига", который турки переоборудовали в свою военную базу.