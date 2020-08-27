МВД осмотрело номер в томской гостинице, где ночевал Навальный

МВД провело осмотр гостиничного номера в Томске, где ночевал российский блогер Алексей Навальный. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Как отметили в ведомстве, сотрудники МВД не обнаружили в ходе проверки сильнодействующих или наркотических веществ. В ходе осмотра сотрудники МВД проверили как сам номер, где останавливался Навальный, так и участки местности по маршруту передвижения блогера.

Утром 20 августа на рейсе Томск — Москва Навальному стало плохо, в результате самолет приземлился в Омске, где блогера госпитализировали. Спустя несколько дней его отправили в немецкую клинику "Шарите". Как предположил политолог Иван Аркатов, не исключено, что Навального могли отравить его же товарищи по заказу Запада.