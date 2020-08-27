Компания РЖД заявила о желании продлить железную дорогу до Магадана к 2035 году. Об этом сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

По его словам, продление железнодорожных путей позволит активнее осваивать территорию, богатую на полезные ископаемые. В настоящий момент дорога доходит до станции Нижний Бестях в Якутии.

«Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте – мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Рассмотреть этот вопрос. Это же не железная дорога из точки "А" в точку "Б". Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых», — цитирует агентство главу РЖД.

Главный научный сотрудник ВНИИ железнодорожного транспорта Виктор Богданов в беседе с «Политикой Сегодня» назвал подобный проект недешевым, однако предположил, как можно сократить расходы на его реализацию.

«Если действительно будут такую дорогу строить, то, конечно, проектировщики оценят, сколько это будет стоить и как это может окупиться. Причем сегодня, за счет того, что можно путь вести не по земле, а по эстакаде, затраты можно снизить», — сказал эксперт.

Собеседник «ПС» напомнил, что похожая инициатива высказывалась относительно Чукотского полуострова. Тогда широко обсуждалась возможность строительства торгового маршрута от мыса Дежнева — крайней восточной точки континента — до мыса Принца Уэльского на Аляске через весь Берингов пролив. Впрочем, идея так и осталась на уровне прогнозов и предположений.

«Я просто вспоминаю, что давно были футурологические предсказания. Причем не только с нашей стороны. Что вообще-то Россия проложит ж/д на север. А американцы — со стороны Аляски. И что в конце концов будет железнодорожный путь, который через Чукотку и Аляску будет соединять Россию с американским континентом. Такого типа прогнозов и исследованиях лет 20-30 назад слышал. Наверное, теоретически это возможно», — размышляет Богданов.

Вместе с тем, эксперт полагает, что новый железный путь до Магадана не найдет отклика у пассажиров, которым гораздо выгоднее будет добираться до области самолетом.

«Думаю, что может быть загружена перевозкой дорогостоящих грузов в контейнерах. Для нас эта линия может быть очень интересна. Если будут завозить грузы в северные районы по железной дороге, то это было бы здорово. Но я не думаю, что она будет загружена пассажирами. Им проще самолетом. Это не тот вариант, где мы можем конкурировать с авиацией. Даже если построим высокоскоростную ж/д магистраль», — считает сотрудник института.

В 2018 году проект строительства железной дороги до Магадана не прошел отбор в Минэкономразвития РФ. Как сказали в пресс-службе министерства, причиной тому стало отсутствие технико-экономических показателей. Так, станции Нижний Бестях в Якутии присвоили статус конечной.

Постройка линии в Якутию обошлась государству примерно в 47 миллиардов рублей. Стоимость дороги на реку Колыму, протекающую в Якутии и Магаданской области, в ценах 2007 года составляла 377 миллиардов. От якутского города Томмот до станции Нижний Бестях — 439 километров. Как отмечают эксперты, пусть до Магадана в четыре раза длиннее.