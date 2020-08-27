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11:48   27 Августа 2020
Политика

МВД начало проверку по ситуации с Навальным

МВД начало проверку по ситуации с Навальным

Министерство внутренних дел Российской Федерации начало проверку, связанную с госпитализацией блогера Алексея Навального в медицинское учреждение Германии. Об этом сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников МВД, сильнодействующих веществ в организме лидера "Фонда борьбы с коррупцией" (иноагент в РФ) не было выявлено. Прокуратура, а также транспортная полиция организовали доследственную проверку, связанную с госпитализацией Навального в Омске.

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Автор: Илья Романович
#мвд #госпитализация #навальный

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