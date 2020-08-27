Минтрансу РФ предложили включить врачей в состав экипажа самолета

Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов направил письмо на имя министра транспорта РФ Евгения Дитриха, в котором предложил включить в состав экипажа самолета врачей.

Авиарейсы длительностью больше трех часов должны быть обеспечены квалифицированными медицинскими работниками, считает Курдесов. Члены экипажа не всегда способны оказать необходимую помощь пассажиру, которому стало плохо. В обязанности врачей, кроме оказания первой помощи, будет входить принятие решения об экстренной посадке самолета и госпитализации больного.

Руководитель движения "За безопасность" предлагает рассмотреть возможность изменения существующего законодательства и обязать авиакомпании включить врачей в состав экипажа самолета. Правило должно распространяться на перелеты длительностью более трех часов, передает телеканал "360".