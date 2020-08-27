ГД рассмотрит закон об ужесточении наказания за коллекторскую деятельность

Комитет Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции намерен внести на рассмотрение проект об ужесточении наказания за незаконную коллекторскую деятельность. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев.

Новый проект направлен на противодействие "черным коллекторам", которые применяют к людям угрозы и насилие. Пискарев сообщил о жалобах от граждан, которые столкнулись с незаконной деятельностью "выбивателей долгов".

"Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и Правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", — сказал глава думского комитета.

Проект предполагает внесение в Уголовный кодекс РФ статьи, устанавливающей повышенную ответственность за незаконные действия коллекторов. Нарушители могут лишиться свободы на срок до пяти лет, пишет ТАСС.