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11:34   27 Августа 2020
Общество

Безлимитные тарифы сотовой связи в РФ подорожают или исчезнут вовсе

Безлимитные тарифы сотовой связи в РФ подорожают или исчезнут вовсе

Российские операторы сотовой связи постепенно начали отказываться и убирать безлимитные тарифы и опции. Это может быть связано с падением их доходов при значительном увеличении потребления услуг во время пандемии.

Подорожание безлимитных тарифов на 15–20% ожидается уже осенью. Большинство операторов планируют предложить пользователям перейти на тариф с ограничением трафика или же остаться на безлимитном, но платить больше на 50–75 рублей.

По данным аналитиков из МТС, примерно 75% людей не используют возможность безлимитных тарифов полностью. Они платят за то, что в итоге им не нужно, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#операторы #связь #безлимит

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