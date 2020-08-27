Безлимитные тарифы сотовой связи в РФ подорожают или исчезнут вовсе

Российские операторы сотовой связи постепенно начали отказываться и убирать безлимитные тарифы и опции. Это может быть связано с падением их доходов при значительном увеличении потребления услуг во время пандемии.

Подорожание безлимитных тарифов на 15–20% ожидается уже осенью. Большинство операторов планируют предложить пользователям перейти на тариф с ограничением трафика или же остаться на безлимитном, но платить больше на 50–75 рублей.

По данным аналитиков из МТС, примерно 75% людей не используют возможность безлимитных тарифов полностью. Они платят за то, что в итоге им не нужно, передает телеканал "360".