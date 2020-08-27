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14:53   27 Августа 2020
Россия

Родители раскритиковали инициативу ЛДПР о переносе начала учебы на 1 октября

Родители раскритиковали инициативу ЛДПР о переносе начала учебы на 1 октября

Фракция ЛДПР в очередной раз предложила сместить начало учебного года на месяц. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Василию Власову. Главный аргумент — опасность распространения коронавируса.

 

Председатель Национального родительского комитета РФ Ирина Волынец, комментируя «Политике Сегодня» целесообразность переноса начала учебного года с 1 сентября на 1 октября, выразила мнение, что ЛДПР пытается завоевать симпатии избирателей.

«Похоже, что ЛДПР, "продлевая" каникулы, пытается добиться расположения самых юных россиян и получить таким образом будущих избирателей. Целесообразности в предложении не вижу никакой абсолютно. Более того, именно сейчас это может быть очень даже вредно, потому что пробел в знаниях у детей из-за дистанционного образования есть», — поделилась мнением Волынец.

ЛДПР не сломить устоявшуюся традицию начинать учебный год 1 сентября

Волынец добавила, что трехмесячный летний отдых — устоявшаяся традиция для детей и их родителей, а что касается мер предосторожности в связи с опасностью COVID-19, то школы сделали все возможное:

«Потоки школьников разделят, чтобы дети ходили на перемены и в классы в разное время. Приняли меры, чтобы дети как можно меньше друг с другом контактировали и с другими классами, и с другими параллелями. Это лучше, чем самоизоляция, чем, когда они занимались дистанционно».

ЛДПР не сломить устоявшуюся традицию начинать учебный год 1 сентября

Автор инициативы переноса начала занятий Василий Власов в комментарии «Политике Сегодня» напомнил, что ЛДПР предлагает приступать к учебе 1 октября уже не первый год. Однако в 2020 году возникла уникальная ситуация из-за пандемии.

«Мы не первый, а седьмой-восьмой год подряд предлагаем эту инициативу, только сейчас она стала сверхактуальной из-за коронавируса. Я понимаю, что традиционно все ждут, что 1 сентября поведут ребенка в школу. Мы переживаем, что вторая волна случится, а детей приведут в школы. Пусть учеба начинается, но в дистанционном формате, а уже 1 октября, в зависимости от ситуации, можно будет принимать решение о возвращении в школы», — сказал депутат.

Сами школьники, по мнению народного избранника, идею поддерживают, так как не против продлить летние каникулы. А опасность коронавируса их не пугает, уверен Власов.

«Семь лет назад я сам учился в школе. Я бы абсолютно нормально отнесся к такой идее. У любого школьника спросите, он будет рад переносу. Кто-то говорит, что дети соскучились по школе, но это абсолютный бред. Так или иначе дети все равно сейчас гуляют с одноклассниками. Все уже давно общаются и в социальных сетях, и в живую на улице, а то, что они соскучились по школе это выдумка абсолютная», — сказал депутат.

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Автор: Андрей Рыдаль
#лдпр #общество #школа #1 сентября

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