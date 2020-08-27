Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:19   27 Августа 2020
Политика

Познер не согласился с мнением Кончаловского об "отсталой" России

Познер не согласился с мнением Кончаловского об "отсталой" России

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер не согласился с мнением режиссера Андрея Кончаловского об "отсталой" России. По словам Познера, он не считает происходящее "приближением конца".

Ранее Кончаловский заявил, что европейская цивилизация "катится в пропасть на роллс-ройсе, а Россия вслед за ней — на старом троллейбусе". Как считает Познер, Россия действительно отстает от Запада, но это даже к лучшему, ведь таким образом страна может не повторять ошибок других государств.

"Я не считаю, что Россия куда-то катится. Да, меняется, и многие воспринимают эти изменения как катастрофу. И это характерно, это естественно", — цитирует журналиста "Царьград".

Также Познер отметил, что не видит конца европейской цивилизации, так как перемены всегда к лучшему, а эпоху Возрождения тоже все считали финалом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#россия #запад #познер

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...