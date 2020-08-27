Не шутите с огнем: Клинцевич предостерег США от морской блокады РФ

Призывы ветерана ВМС США к морской блокаде России — опасные, непрофессиональные и провокационные, считает член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич. В беседе с «Политикой Сегодня» он объяснил, к чему могут привести недальновидные высказывания американских военных.

Ранее ветеран Военно-морских сил (ВМС) США, автор книги «Советская военно-морская дипломатия Брэдфорд Дисмьюкс заявил, что из-за глобализации Россия стала зависимой от использования морских путей и поэтому уязвима в этом плане с точки зрения «стратегического сдерживания».

«Уязвимость России на море кажется очевидной и продолжает расти», — утверждает он.

Ветеран ВМС заявил, что если Россия проявит «агрессию» к НАТО, то можно объявить блокаду торгового флота. Следить за ее соблюдением помогут гражданские и военные суда. По его словам, флот Североатлантического Альянса должен будет контролировать российские корабли в Арктике, а суда европейских стран — в морях, омывающих Европу. Япония и Южная Корея помогут блокировать восточные порты России.

Дисмьюкс убежден, что это «похоронит надежды России извлечь выгоду из экспорта сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции». Российский сенатор отметил, что вряд ли американский ветеран компетентен в вопросах экономики.

«Это очень печально, когда бывшие морские военные влезают в тему сельского хозяйства. Как правило, у них ничего не получается. Бывшему военному рассуждать о том, каким образом выстроить экономическую блокаду, как устраивать экономическую безопасность своей страны, в любом стране не очень правильно. Теряется компетентность», — комментирует Клинцевич.

По мнению Клинцевича, рассуждения Дисмьюкса об уязвимости России и блокаде торговых судов — очередное доказательство информационной войны со стороны США.

«Это опасные, непрофессиональные и крайне провокационные действия. Любой человек, который призывает к агрессии, к блокировке гражданских судов — человек безответственный. Он не понимает последствий таких суждений и действий. Слава богу, в США есть настоящие профессионалы и военные, которые понимают о последствиях неосторожных слов и действий, и к чему может привести такая риторика. Но к сожалению, в той развязанной информационной войне это не имеет значения Вряд ли этих неадекватных людей будут поправлять. Скорее наоборот», — сокрушается сенатор.

Клинцевич уверен, что непрофессиональные, но громкие заявления американского военного примут на веру люди, которые не следят за политикой.

«Поэтому важно, чтобы выступления российских политиков и оценочные суждения имели вес. Важно, чтобы люди прочитали наши опровержения, понимали, что это неправда, и не боялись. К любой, даже самой маленькой стране нельзя относиться уничижительно, а уж к России тем более. Не шутите с огнем, господа, — предостерег сенатор. — Если будет открытое противостояние, а оно неизбежно в таком случае будет, мы в состоянии защититься. Но важное другое. Останется ли жизнь на Земле после этого? Не уверен».

Ранее Дисмьюкс заявлял, что методы, которыми США и НАТО намерены бороться с российскими подлодками в случае конфликта, приведут к использованию ядерного оружия.