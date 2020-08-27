Подозреваемый в убийстве двух человек в США подросток поддерживает Трампа

Обвиняемый в убийстве двух человек на протестах в Висконсине подросток поддерживает президента США Дональда Трампа.

Подозреваемый в убийстве несовершеннолетний американец присутствовал на митинге в поддержку Трампа в январе 2020 года, передает интернет-портал BuzzFeed. Юноша поддерживает переизбрание действующего президента на второй срок. Издание публикует кадры с 17-летним подростком, присутствующим на акции в поддержку Трампа.

Штаб президента США заявил, что обвиняемый в убийстве не имеет ничего общего с избирательной кампанией Трампа. Представители штаба сообщили, что глава государства осуждает насилие в любых его проявлениях.

Убийства произошли в ночь на 26 августа во время беспорядков в Кеноше. Полиция считает, что подросток застрелил двух человек. По данным местного издания, он мог входить в группу людей, которые защищали имущество от хулиганов.