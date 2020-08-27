Малькевич поддержал Малофеева в желании не допускать цензуры Google

Видеохостинг YouTube нарушил свои правила, в которых сказано, что в течение 180 дней администрация должна предупреждать о блокировке аккаунтов, заявил председатель совета директоров Группы компаний "Царьград" Константин Малофеев.

По словам Малофеева, "Царьград" всегда писал о русофобах, о навязывании западных ценностей России. После блокировки сразу же последовала реакция российских властей. Он подчеркнул, что эта история касается не только "Царьграда", но и других ресурсов, которые были заблокированы.

Администрация Google сослалась на якобы нарушение правил компании со стороны телеканала. Малофеев сказал, что против него в 2014 году были введены противозаконные санкции. Аккаунт телеканала существовал на YouTube целых пять лет, но блокировка последовала только сейчас.

"YouTube нарушил собственные правила", — подчеркнул Малофеев.

Он добавил, что руководство "Царьграда" будет добиваться начисления штрафов для американской компании. В этом ему оказал солидарность член ОП РФ Александр Малькевич. Он поддерживает Малофеева в желании не допускать цензуры со стороны организации США.