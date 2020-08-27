Пожар в Останкинской башне: воспоминания очевидцев 20 лет спустя

Крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю современной России произошла в Москве ровно 20 лет назад. Свидетели пожара в Останкинской башне поделились воспоминаниями.

Одна из самых высоких точек российской столицы оказалась охвачена огнем на высоте 460 метров. Позднее стало известно, что причиной возгорания стало короткое замыкание. Загорелись кабельные коллекторы и провода, идущие по ним прямо к антеннам.

Сработала сигнализация, через две минуты диспетчер пожарной службы принял сообщение о возгорании, началась эвакуация. Спустя десять минут на место прибыли 40 машин со спасателями и медиками.

Руководитель Производственно-технологического департамента ВГТРК Алексей Малинин рассказал корреспондентам телеканала "360", что в уже горящее здание поднимались руководитель башни и председатель ВГТРК, которые едва не погибли.

Журналист Алексей Самолетов, который в тот день вел репортаж у подножья Останкинской башни, рассказал, что во время съемок операторы заметили отклонение верха башни от оси на недопустимый уровень. Так все поняли, что тросы начали рваться — здание могло рухнуть. Впоследствии оказалось, что из 149 удерживающих тросов лопнули 120.

Реконструкция телебашни заняла два года и обошлась примерно в миллиард рублей.