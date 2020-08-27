США ограничили санкциями разработку российской вакцины от COVID

Вашингтон расширил антироссийские санкции: теперь под них попадают пять научно-исследовательских институтов, в том числе институт Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке вакцины от коронавируса. В США считают, что российские ученые «работают над химическим и биологическим оружием».

Посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на введение новых ограничений на своей странице в Facebook, призвав Вашингтон «не искать проблемы там, где их нет».

«Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более, что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать". <…> Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации», — написал Антонов.

Руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин усомнился, что главной причиной новых санкций стала регистрация в РФ первой в мире вакцины от COVID-19. Однако ограничения вполне соответствуют «антироссийскому руслу» современной политики Вашингтона.

«В этой части политика США к России явно недружественная. На Западе считают, что Москва якобы ответственна за разработку биологического и химического оружия. И в качестве таких превентивных мер они как раз расширяют свой санкционный список. Ничего нового нет, но такой шаг все равно вызывает недоумение. Потому что доказательная база, как обычно, отсутствует. Россия не занимается подобными разработками, потому что это запрещено. Кто предоставил США "условные данные" и "весомые основания", по которым они сделали такой вывод, непонятно», — заявил дипломат.

При этом Вашингтон умолчал о собственных разработках в этих отраслях: в апреле 2020 года посольство США в Украине официально признало наличие на территории страны нескольких биологических лабораторий. Они работали еще с августа 2005 года, когда во главе Украины стоял Виктор Ющенко. Приход к власти Виктора Януковича притормозил военно-научные разработки, которые возобновились после избрания Петра Порошенко.

Также на встрече министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о сети американских лабораторий в Армении, Казахстане, Таджикистане и Грузии. Белый дом никак не прокомментировал заявление российского министра.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что США используют территории других государств, чтобы строить на них свои лаборатории. В случае каких-либо обвинений в Вашингтоне смогут указать, что в их стране никакие разработки не проводятся. Все биологические и химические исследования американских ученых держатся в строжайшем секрете.

«Они делают хитро, предъявить им что-то в этом плане сложно. Мы знаем, что ведутся исследования в Украине. Но какие исследования? Можно только сотрясать воздух и догадываться, никакой фактической информации нет. Все же засекречено. Это примерно, как ситуация с китайской лабораторией в Ухане. До сих пор ведутся споры, может быть, коронавирус взялся именно оттуда», — добавил Николай Топорнин.

Эксперт подчеркнул, что США используют любой предлог, чтобы ввести очередные санкции против РФ.

«Все прекрасно понимают, что США сами ведут работу над таким типом вооружения, но доказать ничего нельзя. Возможно, они там вообще нарушают некоторые позиции КБТО, мы этого не знаем. Этим занимаются только американцы. Ну, включили наши институты в санкционный список, ну, и молодцы. Я сомневаюсь, что эти институты как-то взаимодействуют с Западом», — заключил эксперт.

КБТО — Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия — вступила в силу в 1975 году. С тех пор 163 государствам-участникам запрещено разрабатывать, производить или накапливать биологическое оружие. США ратифицировали конвенцию в 1972 году, однако спустя 29 лет отказались принять протокол о взаимном контроле. Это значит, что исполнение Вашингтоном обязательств по КБТО проконтролировать нельзя.

Анатолий Антонов в Facebook также сообщил, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений Конвенции о ликвидации имеющихся запасов химоружия. По словам российского дипломата, Москва ждет от Вашингтона разъяснений «по беспочвенным обвинениям».

Под американские санкции помимо НИИ Минобороны также попали: государственный НИИ органической химии и технологии, 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт, 48-й НИИ в Екатеринбурге, 48-е центральные НИИ в Сергиевом Посаде и Кирове.