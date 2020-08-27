ФАН и "Патриот" обсудят возраст кандидатов на пост главы США

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот" 27 августа в 14:00 проведут прямой эфир на тему "Политическая деменция в США. Почему в президенты идут одни старики?".

США досконально копируют неудачный опыт СССР, а началось все с общественного осуждения критиков феминизма, ЛГБТ и тех, кто ценит все жизни, а не только афроамериканцев.

Также страна забыла о существовании свободы слова и включила цензуру. А управлять настоящей империей зла стремятся лишь одни старики. Действующему президенту США Дональду Трампу 74 года, а кандидату на президентских выборах от Демократической партии Джо Байдену — 77. В праймериз у демократов снова участвовал 78-летний Берни Сандерс.

Во время прямого эфира ФАН и "Патриота" специалисты обсудят такие вопросы, как: есть ли опасность, что во главе ядерной сверхдержавы окажется человек со старческой деменцией; кто сменит американского президента в случае его скоропостижного ухода из жизни? А также многие другие.

Прямой эфир пройдет здесь.