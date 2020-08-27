Врачи за сутки выявили 4711 новых случаев коронавируса в России

Количество новых зарегистрированных случаев COVID-19 за прошедшие сутки составило 4711, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Российские врачи выявили 4711 новых случаев коронавируса в 85 регионах страны. Бессимптомными больными оказалось 23,6% пациентов. Полностью выздоровели 6411 человек, таким образом общее число вылеченных пациентов составило 792 561. Умер за прошедшие сутки 121 пациент.

Актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф. Данные постоянно обновляются.