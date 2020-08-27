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10:37   27 Августа 2020
Происшествия

ФСБ опубликовала кадры задержания военнослужащего РВСН за госизмену

ФСБ опубликовала кадры задержания военнослужащего РВСН за госизмену

Служащий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) задержан в Барнауле по подозрению в передаче засекреченных данных украинской разведке.

Злоумышленник передавал конфиденциальную информацию в ГУ разведки Минобороны Украины, сообщает телеканал "360". Подозреваемый разглашал данные, относящиеся к государственной тайне. На кадрах, опубликованных ФСБ, видно, как военный идет в магазин с пакетом. В этот момент к нему подбегают сотрудники спецназа и сажают в служебный микроавтобус.

Источник видео: Интер Сторис

Барнаульский гарнизонный военный суд постановил арестовать мужчину на время следственных мероприятий. В отношении офицера возбуждено уголовное дело по ст.275 УК РФ "Государственная измена", ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Автор: Борис Нестеров
#фсб #видео #гостайна #барнаул

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