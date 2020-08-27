Появилась реакция Минобороны РФ на инцидент с военными США в Сирии

Международная коалиция в Сирии была заранее предупреждена о прохождении российской колонны, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

В телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли представитель Минобороны РФ акцентировал внимание на том, что иностранные военные получили уведомление о действиях российской военной полиции своевременно и в установленном порядке.

Совет национальной безопасности США ранее выдвинул претензии в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии и совершении ДТП во время ралли, в результате которого якобы пострадали американские военнослужащие. В Пентагоне заявили, что четырем военным врачи диагностировали симптомы сотрясения мозга.