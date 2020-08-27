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10:22   27 Августа 2020
Общество

ОП РФ порекомендовала ввести ограничения для незарегистрированных соцсетей

ОП РФ порекомендовала ввести ограничения для незарегистрированных соцсетей

Члены Общественной палаты предложили ввести ограничения на скорость интернет-потока для социальных сетей и мессенджеров, не прошедших регистрацию на территории России.

Социальные сети и мессенджеры, не зарегистрированные в стране, помимо скоростных ограничений, могут обязать платить налоги. Также было рекомендовано назначать официальных представителей в России.

Предложение с соответствующей инициативой было прописано в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной для круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства", сообщает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#интернет #соцсети #оп

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